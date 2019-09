Burkard über ihre Wechseljahre: Zur fiesen Furie entwickelt

An Wechseljahre als Ursache habe sie lange Zeit nicht gedacht. «Ich habe mich zu einer fiesen Furie entwickelt, aber als ich nach rund neun Monaten endlich erkannt hatte, was mir fehlt, und zum Arzt gegangen bin, ging es mir schon nach zwei Wochen wieder gut.» Burkard hat über ihre Erfahrungen das Buch «Wechseljahre? Keine Panik!» geschrieben, das am kommenden Montag erscheint.