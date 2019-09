Ermittlungen nach Einschüchterung durch Clan-Mitglieder

Essen (dpa/lnw) - Die Polizei in Essen hat mehrere Versuche mutmaßlicher Clan-Mitglieder registriert, Ermittler oder Angestellte öffentlicher Stellen einzuschüchtern, die mit der Polizei kooperieren. In einem Fall habe es eine Anzeige gegeben, in zwei weiteren Fällen werde gerade geprüft, ob Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, so eine Polizeisprecherin. In allen Fällen seien Angestellte von Kooperationspartnern wie Stadtverwaltung oder Jobcenter betroffen gewesen.

Von dpa