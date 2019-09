Studie: Wohnen in NRW wird immer teurer

Allerdings waren die regionalen Unterschiede sowohl beim Mieten als auch beim Kaufen beträchtlich. Am teuersten waren Mietwohnungen in Köln (11,02 Euro je Quadratmeter), Düsseldorf (10,48 Euro) und Münster (10,00 Euro). In Gelsenkirchen mussten Mieter dagegen im Durchschnitt nur 5,62 Euro je Quadratmeter zahlen. Auch in Duisburg, Wuppertal, Bochum und Essen lagen die Mieten unter 7 Euro.

Eigentumswohnungen waren in Düsseldorf mit durchschnittlich 3773 Euro je Quadratmeter am teuersten. Nicht viel billiger war es in Köln, Münster und Aachen. In Gelsenkirchen dagegen lag der Durchschnittspreis pro Quadratmeter bei nur 1021 Euro. Mit einem Ende des Preisanstiegs rechnen die Verfasser in absehbarer Zeit nicht.