«Fertig? Los!»: Dasa zeigt Ausstellung zu Sport und Technik

Dortmund (dpa/lnw) - Eine neue Ausstellung zur Geschichte von Sport und Technik in Dortmund bringt die Besucher mitunter ins Schwitzen. Die Schau «Fertig? Los» des Technoseums Mannheim, die ab Freitag in der Dasa Arbeitswelt Ausstellung gezeigt wird, widmet sich in einem interaktiven Sportparcours sportgeschichtlichen und sporttechnischen Fragestellungen. Je digitaler die Gesellschaft, desto ausgefuchster seien die Messungen und die Erfassung der Leistung, hieß es in einer Ankündigung der Ausstellungsmacher am Donnerstag.

Von dpa