Dortmund bangt vor Bremen um Hummels: Schulz fehlt weiter

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen um den Einsatz von Abwehrchef Mats Hummels. Der im Sommer vom FC Bayern München zurückgekehrte Ex-Nationalspieler war bereits am Sonntag im Spiel bei Eintracht Frankfurt (2:2) wegen muskulärer Probleme ausgewechselt worden. «Wir werden sehen und müssen abwarten», sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstag: «Es gibt noch keine Tendenz.» Sicher ausfallen wird auch für Samstag Nationalspieler Nico Schulz. Der aus Hoffenheim gekommene Linksverteidiger hatte bereits die vergangenen drei Pflichtspiele wegen einer Fußverletzung verpasst.

Von dpa