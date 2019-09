Autofahrerin stirbt bei Unfall: Unter Lastwagenheck gedrückt

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem durch einen Reifenschaden ausgelösten Unfall auf der Autobahn 2 nahe Hamm sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt und eine Frau getötet worden. Die 48-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 84-Jähriger und seine 83 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa