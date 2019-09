DHfK-Handballer gewinnen 35:32 gegen Bergischen HC

Leipzig (dpa) - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihren fünften Saisonsieg in der Bundesliga eingefahren. Gegen den Bergischen HC kam das Team von Andre Haber am Donnerstagabend zu einem hart umkämpften 35:32 (17:16)-Erfolg. Der Däne Patrick Wiesmach mit sieben Toren und Franz Semper mit fünf Treffern waren vor 3077 Zuschauern in der Arena Leipzig die erfolgreichsten DHfK-Werfer.

Von dpa