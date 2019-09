Schulbus stößt mit Auto zusammen: Mehrere Kinder verletzt

Arnsberg (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto sind am Freitag in Arnsberg mehrere Kinder leicht verletzt worden. Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch die 50 Jahre alte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. In dem Bus saßen laut Polizei Kinder einer vierten Grundschulklasse, die auf dem Weg zum Schwimmunterricht waren. Der Bus war im Stadtteil Oeventrop an einer Kreuzung mit dem Auto zusammengestoßen. Wahrscheinlich habe die Autofahrerin die Vorfahrt missachtet.

Von dpa