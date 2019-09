International operierende Diebesbande gefasst: U-Haft

Aachen (dpa/lnw) - Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle hat die Bundespolizei eine international operierende Diebesbande gefasst. Die Beamten nahmen die vier Männer auf einem Rastplatz der Autobahn 44 in Aachen fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Fahrzeugkontrolle - die sich in der vergangenen Woche ereignete - hätten die Beamten 51 gestohlene Werkzeugmaschinen auf der Ladefläche des Transporters entdeckt. Ein Großteil der teils hochwertigen Maschinen war zuvor in Belgien als gestohlen gemeldet worden - aus dem Nachbarland waren die Männer gerade gekommen. Ein Teil des mutmaßlichen Diebesgutes sei zudem zwei Tatorten in Hamburg zugeordnet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa