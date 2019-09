Funkel-Team peilt gegen Freiburg zweiten Saisonsieg an

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel kann trotz des mäßigen Saisonstarts mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft leben. «Ich bin mit der Punktausbeute nicht ganz zufrieden, mit den Leistungen aber schon», sagte der 65-Jährige vor dem schweren Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg. Die Negativserie von vier Partien ohne Sieg soll am sechsten Spieltag gegen die Mannschaft der Stunde aus dem Breisgau möglichst beendet werden. Bisher verlor Fortuna in der Fußball-Bundesliga noch kein Heimspiel gegen Freiburg.