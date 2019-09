Katerina Jacob und Ernst Stötzner spielen eigenwillige Alte

Köln (dpa/lnw) - Katerina Jacob und Ernst Stötzner spielen in einer neuen ARD-Komödie zwei sehr unterschiedliche in die Jahre gekommene Sturköpfe, die sich plötzlich in einem gemeinsamen Haushalt wiederfinden. Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 1. Oktober, wie das Erste am Freitag mitteilte. In dem Film, der in Köln spielt, hat den Arbeitstitel «Das Beste zum Schluss». Jacob (61) ist als Anna zu sehen, die sich mit Anfang 60 für zu jung für die Rente fühlt, aber von potenziellen Arbeitgebern für zu alt für einen neuen Job gehalten wird. Aus Geldnot vermietet sie das frühere Kinderzimmer ihrer Tochter.

Von dpa