Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Der Großbrand eines Lagerhallenkomplexes in Kamp-Lintfort am Niederrhein hat am Freitag den ganzen Tag ein Großaufgebot der Feuerwehr beschäftigt. Bis zum Abend war das Feuer noch nicht gelöscht, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Deswegen wurden aus Mülheim, Essen und Oberhausen 125 Mann als Ablösung für die Feuerwehrleute zum Einsatzort gebracht. Es werde noch mit längeren Löscharbeiten gerechnet, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Das Feuer in dem 70 mal 100 Meter großen Komplex war in der Nacht auf Freitag gegen 0.30 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen ausgebrochen. Zur Ursache werde in alle Richtungen ermittelt, sagte der Sprecher. In den Hallen wurden laut Polizei Lebensmittelreste gelagert. Die Hallen seien fast vollständig eingestürzt. Es sei mit hohem Sachschaden zu rechnen.