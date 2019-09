Wieder kein Sieg: Später Bochum-Ausgleich gegen Darmstadt

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum wartet in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Der VfL kam am Samstag gegen Darmstadt 98 nicht über ein 2:2 (2:1)-Unentschieden hinaus. Vor 14 342 Zuschauern im Ruhrstadion erzielte Silvere Ganvoula per Doppelpack (10., 25.) die Bochumer Tore. Für die Gäste trafen Immanuel Höhn (13.) und Marcel Heller (85.). Durch den späten Ausgleich verpassten es die Bochumer, am achten Spieltag die Abstiegszone zu verlassen. Darmstadt mit Trainer Dimitrios Grammozis schaffte im sechsten Spiel nacheinander kein Sieg und bleibt mit seinem Team auf Rang 15.

Von dpa