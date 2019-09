Wagner freut sich «wahnsinnig» über Harits Wandel

Leipzig (dpa) - Trainer David Wagner freut sich «wahnsinnig» für Amine Harit, dass der 22 Jahre alte Marokkaner beim FC Schalke 04 aus einer extrem schwierigen Phase herausgekommen ist. «Am Ende ist die Wandlung in allererster Linie sein Verdienst», sagte der Coach der Gelsenkirchener vor dem Meisterschaftsspiel in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig am Samstag dem Sender Sky.

Von dpa