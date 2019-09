Wagen fährt in Menschengruppe: Zwei Leichtverletzte

Iserlohn (dpa/lnw) - Ein 33-Jähriger soll seinen Wagen in Iserlohn in eine Menschengruppe gesteuert und zwei Personen leicht verletzt haben. Der aus dem Kosovo stammende Mann sei festgenommen worden und solle noch am Montag vernommen werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mit. Einen politischen Hintergrund schlossen die Ermittler aus. Dass der mutmaßliche Fahrer und die Verletzten sich gekannt haben sollen, könne er «weder bestätigen noch dementieren», sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, eine Mordkommission habe ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa