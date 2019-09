Wagen fährt in Menschengruppe: zwei Leichtverletzte

Iserlohn (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Iserlohn laut Polizei mit einem Wagen in eine Gruppe von Menschen gefahren. Dabei seien zwei Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher am Sonntagabend. Der Fahrer sei festgenommen worden. Die Polizei gehe von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Es sei eine Mordkommission eingerichtet worden. Der Vorfall hat sich den Angaben zufolge gegen 18 Uhr im Stadtteil Iserlohner Heide zugetragen. Fahrer und Verletzte hätten sich gekannt, hieß es. Die Polizei schließt einen politischen Hintergrund derzeit aus.