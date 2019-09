Leverkusen/Essen (dpa/lnw) - Regen, Laub auf der Fahrbahn und ein typischer Montag mit mehr Straßenverkehr: Für viele Pendler hat der Wochenanfang in Nordrhein-Westfalen mit einer Geduldsprobe begonnen. Nach Auskunft des Landesbetriebs Straßen NRW summierten sich die Staus auf dem dichten Autobahnnetz in den Morgenstunden auf eine Größenordnung von etwa 250 bis 300 Kilometer Länge. «Das ist für Montagmorgen nicht überraschend viel», sagte ein Mitarbeiter der Verkehrszentrale. Bei schlechtem Wetter werde es immer relativ voll, weil erfahrungsgemäß dann mehr Pendler das Auto nutzten. Vor allem rund um Hagen, im Raum Oberhausen und rund um Köln müssten diesmal Autofahrer auf dem Weg zur Arbeitsstelle mehr Zeit in Kauf nehmen.

Der erste Herbststurm ist über Nordrhein-Westfalen hinweggefegt, größere Schäden waren am Montagmorgen der Polizei nicht bekannt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter ausgewählten Leitstellen ergab. In Dortmund haben Feuerwehrleute Hunderte Schafe von einer Weide gerettet, die geflutet worden war. Einsatzkräfte setzten ein Rettungsboot ein und bauten Stege, um die Tiere vor dem Ertrinken zu retten, sagte ein Sprecher. Bis 02.00 Uhr waren den Angaben zufolge 200 Tiere von der Weide geholt worden. Die Wiese stand nach Angaben eines dpa-Fotografen anderthalb bis zwei Meter unter Wasser. Mehrere Tiere, darunter auch Lämmer, seien dennoch in den Wassermassen verendet. Etwa 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz.