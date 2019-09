Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der offenen Haftbefehle ist in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Monaten leicht gesunken. Zum Stichtag am 23. September seien 32 255 Haftbefehle im Fahndungssystem des Landeskriminalamts erfasst gewesen - 2,3 Prozent weniger als am 1. Februar, berichtete das NRW-Justizministerium am Montag dem Rechtsausschuss des Landtags.

Von dpa