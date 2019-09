Tierwohl und sichere Existenz für Halter: Nutztier-Strategie

Unter anderem sollen Informationen zur Gesundheit von Nutztieren in einer Datenbank gebündelt, die Video-Überwachung in Schlachthöfen eingeführt und klare Grenzen für lange Tiertransporte gesetzt werden. Ein erster Schwerpunkt soll dabei die Schweinehaltung sein. Ein NRW-Tierschutz-Beauftragter soll die Aufgaben begleiten sowie Bürger, Verwaltung und Politik beraten und informieren. Die ersten Bausteine des Konzepts sollen 2020 an den Start gebracht werden.