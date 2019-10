Fast 140 Kilometer Stau am Dienstagmorgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen haben am Dienstagmorgen stellenweise mehr Zeit einplanen müssen. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus im Bundesland mit einer Gesamtlänge von knapp 140 Kilometern. Besonders lange warteten Pendler demnach auf der A44 in Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Werl und dem Kreuz Dortmund/Unna: Bei mehr als zehn Kilometern Stau nach einer unfallbedingten Sperrung gab es Verzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden.

Von dpa