Düsseldorfer Kownacki fällt mit Muskelfaserriss aus

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss bis auf weiteres auf Stürmer Dawid Kownacki verzichten. Der mit 7,5 Millionen Euro teuerste Spieler der Clubgeschichte hat sich im Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Das teilte der Verein am Dienstag nach weiteren Untersuchungen mit. Der polnische Nationalspieler ist bereits der siebte Profi, der den Rheinländern derzeit nicht zur Verfügung steht. «Diese Verletzungen sind sehr ärgerlich für uns, denn so eine Vielzahl an Ausfällen habe ich ein meiner Karriere noch nicht erlebt. Wir müssen diese Phase jetzt überstehen und daran arbeiten», sagte Trainer Friedhelm Funkel.

Von dpa