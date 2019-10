Unschuldig inhaftierter Syrer: Fehler in Siegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Verwechslung des unschuldig inhaftierten Syrers Amad A. mit einem anderen Mann ist durch einen Fehler in der Datenbearbeitung der Polizei in Siegen begünstigt worden. Sie habe Personendateien auf Anweisung zusammengeführt und nicht gewusst, dass dies inzwischen verboten worden sei, sagte eine Sachbearbeiterin der Siegener Polizei am Dienstag in Düsseldorf als Zeugin im Untersuchungsausschuss. Dies sei ihr nie mitgeteilt worden: «Das durfte man irgendwann nicht mehr machen, das wusste ich aber nicht.»

Von dpa