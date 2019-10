BVB-Abwehrchef Hummels vor Comeback: «Extrem heiß»

Prag (dpa) - Mats Hummels steht im Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Slavia Prag am Mittwoch (18.55 Uhr/Sky) vor einem Comeback. «Ich gehe davon aus, dass es geht. Das Training gestern hat ein gutes Gefühl gegeben», sagte der Weltmeister von 2014 am Dienstagabend in der tschechischen Hauptstadt. Der BVB-Abwehrchef hatte beim 2:2 gegen Bremen wegen Rückenproblemen gefehlt. Er stellte nach den zuletzt unbefriedigenden Auftritten des Teams in der Bundesliga eine Trotzreaktion in Aussicht: «Wir sind extrem heiß darauf zu zeigen, dass das nicht der normale BVB ist, den wir in den beiden letzten Spielen gesehen haben.»

Von dpa