Minister: Bislang erst eine Flughafensperrungen wegen Drohne

Düsseldorf (dpa/lnw) - Verbotene Drohnenflüge an deutschen Flughäfen haben bislang in Nordrhein-Westfalen erst einmal zu einer Sperrung geführt. Das teilte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) in einer am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichten AfD-Anfrage mit. Nur im April 2018 habe «einmalig» ein Luftfahrzeug wegen einer Drohne vom Flughafen Köln/Bonn nach Düsseldorf umgeleitet werden müssen.

Von dpa