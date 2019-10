A43: Vollsperrung am Wochenende bei Recklinghausen

Recklinghausen/Bochum (dpa/lnw) - Autofahrer müssen am Wochenende mit Umleitungen im Raum Recklinghausen rechnen. Die Autobahn 43 wird für den Verkehr bei Recklinghausen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an einer Brücke über die Friedrich-Ebert-Straße im Stadtgebiet von Recklinghausen, wie der Landesbaubetrieb Straßen.NRW mitteilte.