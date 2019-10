Verfassungsgerichtshof: Stichwahl-Verhandlung geplant

Münster (dpa/lnw) - Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen will voraussichtlich am 19. November über eine Klage zur Abschaffung von Stichwahlen bei Kommunalwahlen verhandeln. Das sagte am Mittwoch eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein Urteil soll dann im Dezember verkündet werden. Der Verfassungsgerichtshof in Münster hatte im August angekündigt, dass noch rechtzeitig zur Kommunalwahl 2020 über den Streit entschieden werde, bislang aber keinen Termin genannt.

Von dpa