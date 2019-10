Mann tödlich verletzt: Ehefrau nach Befragung entlassen

Dortmund (dpa/lnw) - Eine Frau (42) soll am Dienstagnachmittag in Dortmund ihren Mann (50) mit einem Messer tödlich verletzt haben, nachdem dieser sie laut ihrer Aussage geschlagen hatte und sich gerade auf sie stürzen wollte. Nach der Obduktion des Mannes und Befragung der Frau wurde sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa