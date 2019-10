Antisemitismus-Vorwurf: Kunstverein hält an Ehrung fest

Aachen (dpa) - Trotz Antisemitismus-Vorwürfen will ein Aachener Kunstverein einen Preis an den amerikanisch-libanesischen Künstler Walid Raad überreichen. Man habe die Vorwürfe recherchiert, «aber nichts gefunden, was wirklich stichhaltig ist», sagte der Vorstandssprecher der Freunde des Ludwig Forums, Michael Müller-Vorbrüggen, am Mittwoch in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Von dpa