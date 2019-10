Köln (dpa) - Luke Mockridge (30) hat am Mittwochabend bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises in Köln die wohl wichtigste Kategorie «Beste Komikerin/bester Komiker» gewonnen. In der durch Zuschauer-Voting entschiedenen Sparte setzte er sich unter anderem gegen Carolin Kebekus, Chris Tall und Mario Barth durch.

Von dpa