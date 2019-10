Keine schwerere Verletzung bei Leverkusens Lars Bender

Leverkusen (dpa) - Der Einsatz von Lars Bender für Bayer Leverkusen im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig ist weiter ungewiss. Immerhin habe sich der 30 Jahre alte Defensivspieler in dieser Woche in Turin keine strukturelle Muskelverletzung zugezogen, teilte der Werksclub am Donnerstag mit. Bender hatte vor dem Gastspiel bei Juventus in der Champions League (0:3) kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen passen müssen. Ob er gegen Leipzig ins Team des Fußball-Bundesligisten zurückkehren an, sei aber offen, hieß es.

Von dpa