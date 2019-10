Brückentag sorgt für leere Straßen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Platz in vielen Zügen, kaum etwas los auf den Autobahnen: Wer am Brückentag arbeiten muss, kommt in Nordrhein-Westfalen am Freitagmorgen ohne große Probleme an sein Ziel. Nach einer Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW gab es auf den Autobahnen nur ganz wenige Behinderungen. Das WDR-Verkehrsstudio zählte um 8.00 Uhr rund 10 Kilometer Stau im ganzen Bundesland - sonst sind einige Hundert Kilometer Stau am Freitagmorgen nicht unüblich.

Von dpa