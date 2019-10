Frau von Hotelschiff in Rhein gefallen? Polizei ermittelt

Bonn (dpa/lnw) - Im Rhein bei Bonn haben Polizei und Rettungskräfte vergeblich nach einer Frau gesucht, die von einem Schiff ins Wasser gefallen sein soll. Ein Zeuge habe gemeldet, dass die 25-Jährige am Donnerstagabend von Bord des Hotelschiffes gesprungen oder gestoßen worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Trotz intensiver Suche, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, sei die Vermisste nicht gefunden worden. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte der Sprecher. Weder ein Unfall noch ein Tötungsdelikt könnten ausgeschlossen werden.