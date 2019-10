Gladbach-Geschäftsführer bekräftigt Gespräche mit UEFA

Istanbul/Düsseldorf (dpa) – Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers hat nach den Vorkommnissen in Istanbul Gespräche mit der UEFA bekräftigt. «Bei allem Respekt, das entzieht sich jeglicher Realität», sagte Schippers am Freitag auf dem Rückflug der Gladbacher nach Düsseldorf. Borussen-Fans beklagten die Vorgehensweise der türkischen Polizei am Rande des 1:1 (0:0) am Donnerstagabend im Europa-League-Spiel bei Basaksehir Istanbul.

Von dpa