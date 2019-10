«Geerdete» Schalker wollen 5. Sieg: «Nur erste Schritte»

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Lehrer David Wagner hat keine Sorge, dass seine Schalker Profis nach zuletzt vier Bundesliga-Siegen in Serie übermütig werden könnten. «Die Jungs haben in der letzten Saison eine Erfahrung gemacht, die sehr erdet. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, kann es einem nicht passieren abzuheben», sagte der Trainer des Revierclubs vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr) mit dem 1. FC Köln. Damit spielte der neue Coach auf die vergangene Saison an, die der FC Schalke auf dem enttäuschenden 14. Rang abgeschlossen hatte.

Von dpa