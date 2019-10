Kaputte Rolltreppe in U-Bahn löst Großeinsatz aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kleine Ursache, große Wirkung: Wegen einer kaputten Rolltreppe war am Freitag auf den U-Bahn-Linien in Düsseldorf der Verkehr zeitweise unterbrochen. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, wie die Feuerwehr berichtete. Eine Feuermeldung aus dem U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee, an dem sich Linien kreuzen, entpuppte sich zwar nur als Rauch wegen eines technischen Defekts. Doch wurden der Fahrbetrieb unterbrochen und die Brandschutztüren geschlossen. Verletzt wurde niemand. Leere Züge fuhren hin und her, um auf diese unkonventionelle Weise die U-Bahn-Röhren zu entlüften.

