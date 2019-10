Sieben Verletzte bei Autounfall in Dormagen

Dormagen (dpa/lnw) - Bei einem schweren Autounfall sind in Dormagen (Rhein-Kreis Neuss) sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 56-Jähriger am Freitagnachmittag sein Fahrzeug an einer Kreuzung gestoppt, um einen Rettungswagen vorbeifahren zu lassen. Ein 24-Jähriger erkannte das Bremsmanöver zu spät und krachte mit seinem Wagen von hinten in das haltende Fahrzeug. Die Sanitäter versorgten sieben Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Von dpa