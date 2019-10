Polizei entdeckt auf Hofgut Cannabis-Plantage

Oelde (dpa/lnw) - Die Polizei hat auf einem Hof in Oelde (Kreis Warendorf) zwei Felder mit rund 370 Cannabispflanzen entdeckt. Ein 42-Jähriger sei zu dem Zeitpunkt gerade mit der Ernte der Blüten beschäftigt gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Außerdem stellten die Beamten am Freitagnachmittag zwei Kilogramm verkaufsfertig verpackte Drogen und 11 000 Euro Bargeld sicher, wahrscheinlich Erlös aus dem Drogenverkauf. Eine Outdoor-Plantage wie diese ist laut einem Polizeisprecher ungewöhnlich: «Normalerweise ist viel Energie nötig, um die Pflanzen bei Laune zu halten.»

Von dpa