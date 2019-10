Rose stellt gegen Augsburg um: Vier Neue in Startelf

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose reagiert mit vier Wechseln in der Startelf auf das schwache 1:1 in der Europa League bei Basaksehir Istanbul. Im Vergleich zum Donnerstag beginnen am Sonntag im Bundesliga-Duell mit dem FC Augsburg Patrick Herrmann, Laszlo Benes, Rami Bensebaini und Tony Jantschke. Herrmann hatte als Einwechselspieler in Istanbul mit seinem Ausgleichstor in der letzten Spielminute der Borussia zumindest noch einen Punkt gerettet. Der Ur-Borusse ersetzt im Angriff Breel Embolo. Der in Istanbul verletzt ausgewechselte Alassane Plea kann hingegen gegen Augsburg spielen.

Von dpa