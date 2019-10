Prozess: Angeklagter räumt Fotografieren von Kindern ein

Bielefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in der Praxis eines Heilpraktikers in Bad Oeynhausen hat der Angeklagte das Erstellen und den Besitz von kinderpornografischen Fotos eingeräumt. Der 61-Jährige sagte am Montag in dem Verfahren am Landgericht Bielefeld, dass er die Fotos für sich selbst gemacht, aber nicht weiterverbreitet habe. Der Physiotherapeut räumte auch erstmals eine Neigung zur Pädophilie ein. Zuvor hatte seine Anwältin eine rund 15-minütige Erklärung ihres Mandanten vorgelesen.

Von dpa