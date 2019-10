Fliegerbombe in Bielefeld: 3100 Menschen evakuiert

Bielefeld (dpa/lnw) - Weil eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden muss, haben in Bielefeld Hunderte Kinder am Montag schulfrei bekommen. «An zwei Schulen fällt der Unterricht komplett aus, die Schüler einer weiteren Hauptschule sind nach der ersten Stunde nach Hause gegangen», sagte eine Sprecherin der Stadt am Montagmorgen. Die Einsatzkräfte seien bereits vor Ort, um die Sperrstellen in dem betroffenen Gebiet einzurichten. Damit die rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe am Mittag entschärft werden kann, müssen mehr als 3100 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze räumen. Der Sicherheitsradius beträgt 500 Meter.

Von dpa