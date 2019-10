Duisburg (dpa/lnw) - Ein Großbrand in einer Duisburger Lagerhalle ist am frühen Montagmorgen gelöscht worden. Die 100 Quadratmeter große Halle war am Sonntagabend in Brand geraten, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Ein Mensch wurde demnach bei dem Feuer leicht verletzt. Wegen starker Rauchentwicklung sollten die Anwohner Fenster und Türen über Nacht geschlossen halten.

Von dpa