Essen (dpa/lnw) - Brandermittler suchen weiter nach der Ursache für eine Explosion mit zwei Toten in einem Haus in Essen. Die Spezialisten sollten am Montag ihre Untersuchungen vor Ort fortsetzen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Zudem werde ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen.

Von dpa