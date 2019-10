Zahl allein eingereister Minderjähriger drastisch gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl unbegleiteter Minderjähriger, die nach Nordrhein-Westfalen einreisen, ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des NRW-Flüchtlingsministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor. Hatten die kommunalen Jugendämter in NRW 2016 noch fast 11 500 allein eingereiste Minderjährige zu betreuen, sank die Zahl im vergangenen Jahr auf knapp 3260.

Von dpa