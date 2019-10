Reliquien geklaut: Knochensplitter des Heiligen Antonius

Hagen (dpa/lnw) - Unbekannte sind in eine Kirche in Hagen eingebrochen und haben Reliquien - Knochensplitter - des Heiligen Antonius gestohlen. Diese befanden sich in einer goldenen Kiste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus einem Wagen seien nach Zeugenaussagen in der Nacht zu Samstag vier Insassen ausgestiegen und kurz darauf «mit den Händen voller Gegenstände» zurückgekehrt. Die Täter schlugen ein Fenster neben dem Haupteingang der St. Antonius-Kirche ein und verschafften sich so Zutritt zum Gotteshaus. Was sie genau erbeuteten, sei noch unklar - die Gold-Kiste mit den Reliquien fehle jedenfalls.

Von dpa