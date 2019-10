Bonn (dpa) - Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Schwarzfahrer festgenommen, der von bundesweit 13 Staatsanwaltschaften gesucht wurde - auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der 42-Jährige habe ohne Ticket in einem Zug von Köln nach Bonn gesessen und die Zugbegleiterin beschimpft, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag.

Von dpa