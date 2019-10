Köln (dpa/lnw) – Im Zivilstreit zwischen Bundesligist 1. FC Köln und einem Spielerberater soll heute (11 Uhr) der ehemalige italienische Weltfußballer Fabio Cannavaro als Zeuge vor dem Landgericht Köln aussagen. In dem Verfahren fordert der Spielerberater zwei Millionen Euro vom 1. FC Köln. Laut seinen Angaben beim Prozessauftakt im Januar 2019 soll der Verkauf von FC-Stürmer Anthony Modeste an den chinesischen Club FC Tianjin Quanjian im Sommer 2017 nur durch seine Vermittlung zustande gekommen sein. Der Kölner Bundesligist bestreitet dies. Modeste war im Sommer 2017 für rund 35 Millionen Euro nach China gewechselt, spielt aber inzwischen wieder in Köln.

Cannavaro, Kapitän der italienischen Fußball-Weltmeistermannschaft von 2006, war während des Transfers von Modeste Trainer beim FC Tianjin Quanjian. Er soll dem Gericht Auskunft darüber geben, ob und inwieweit der Spielerberater Einfluss auf das Zustandekommen des Deals hatte.