Unfall mit leerem Bus: Strafverfahren gegen Fahrer

Bochum (dpa/lnw) - Gegen einen Fahrer, dessen am Straßenrand geparkter Bus in Bochum plötzlich losrollte und mit mehreren Autos zusammenstieß, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Er habe nach bisherigen Erkenntnissen weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen, bevor er das Fahrzeug für eine Toilettenpause verlassen habe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Von dpa