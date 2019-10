Taxifahrer fährt Monate lang ohne Führerschein

Monheim (dpa/lnw) - Kurioses Ende einer Vorladung wegen einer Unfallflucht: Ein Taxi-Fahrer (54) aus Monheim sollte als Verdächtiger in Langenfeld verhört werden. Als die Polizisten zu Beginn nach seinem Führerschein fragten, kam heraus: Er hatte schon seit Mai keinen mehr. Auch sein Taxi-Schein war ihm damals wegen zu vieler Punkte in Flensburg entzogen worden. Dennoch hatte er weiter Kunden transportiert, so die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag. Auch zu seiner Vernehmung war der Mann mit dem Auto gekommen.

Von dpa