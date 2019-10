Auto prallt gegen Baum: zwei Männer tot

Kassel (dpa) - Zwei Männer aus dem nordrhein-westfälischen Beverungen sind im Landkreis Kassel mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, wurde ein weiterer Insasse schwer verletzt. Die drei Männer waren in der Nacht zum Mittwoch gegen Mitternacht auf einer Kreisstraße zwischen Trendelburg-Langenthal und Beverungen-Haarbrück unterwegs. Laut Polizei kam das Fahrzeug am Ende einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 50 Meter über eine Wiese und prallte anschließend frontal gegen einen Baum.

Von dpa