Teurer Sportwagen zweimal gestohlen

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte das Tor zu dem Gelände eines Abschleppunternehmens auf, mit dem die Polizei zusammen gearbeitet hatte. Sie stahlen das Auto erneut.

Noch am Montag wurde das auffällige Auto in Wuppertal entdeckt und wieder von der Polizei sichergestellt. Zwei Männer (31 und 32) wurden zunächst festgenommen. Der 31-jährige Kölner kam wieder frei, der 32-Jährige ohne festen Wohnsitz kam wegen eines bereits bestehenden Haftbefehls in ein Gefängnis. Der Tatverdacht gegen die beiden Männer habe sich zunächst nicht erhärtet. Die Ermittlungen dauerten an, so eine Sprecherin.